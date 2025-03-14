حديث جانبي بين الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بعد صلاة الجمعة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 05:30 مساءً - عرضت قناة اكسترا نيوز مقطع فيديو لحديث جانبي بين سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي في ذكرى يوم الشهيد وانتصارات العاشر من رمضان.

أدى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكبار قادة القوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.واستمع السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى خطبة الجمعة التي تحدثت عن ذكرى انتصار العاشر من رمضان وإرادة الله في عودة الحق وما سطره فيها أبطال القوات المسلحة الكثير من ملاحم البطولة والفداء لاستعادة أرض الوطن، ومشابهتها بذكرى غزوة بدر وأن الله مع المنكسرة قلوبهم وأن الله مع الخاشعين والمستمدين قوتهم من الله.