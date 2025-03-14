أحمد أبو الغيط لقناة الوثائقية: الدبلوماسية المصرية نموذج يُحتذى به

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 14 مارس 2025 04:29 مساءً - احتفاءً بيوم الدبلوماسية المصرية، الذي يوافق 15 مارس من كل عام؛ أدلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزير خارجية مصر سابقًا، بتصريحات خاصة لقناة "الوثائقية"، أكد فيها أهمية الدور المحوري للدبلوماسية المصرية -على مدى عقود طوال- في حماية المصالح الوطنية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وقال "أحمد أبو الغيط": إن آلاف الدبلوماسيين المصريين بذلوا جهودًا مضنية في الدفاع عن مصالح الوطن، مستندين إلى ثوابت أساسية تتمثل في الواجب والشرف والوطن.

وأوضح أن هذه المبادئ تشكل جوهر العمل الدبلوماسي، حيث يكون الواجب أساس الالتزام، والشرف هو الركيزة التي تحكم أداء الدبلوماسي، في حين يبقى الوطن الهدف الأسمى لكل الجهود والمساعي.

وأشار إلى أن الدبلوماسية المصرية، على مدار أكثر من قرن، كانت دائمًا في الصفوف الأمامية للدفاع عن قضايا الأمة، متسلحة بالخبرة والمواقف الثابتة؛ ما جعلها نموذجًا يُحتذى به في المحافل الدولية.