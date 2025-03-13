محافظ شمال سيناء يزور المرضي الفلسطينيين بمستشفي الشيخ زويد (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 08:26 مساءً - زار اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم الخميس ، المرضي الفلسطينيين في مستشفي الشيخ زويد المركزي.

وحرص المحافظ خلال زيارته إلى المستشفى الحديث مع المرضى الفلسطينيين ، والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وأكد المحافظ علي تخصيص كافة الامكانيات الطبية المتوفره بالمحافظة بالإضافة الي الدعم اللازم من وزارة الصحة لاستقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة.

وقدم محافظ شمال سيناء التهنئة إلي المرضي الفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشار المحافظ الي ان عملية استقبال الجرحي الفلسطينيين تسير وفقا لما هو مخطط له، حيث يستقبلهم فريق طبي علي اعلي مستوي في معبر رفح لنقلهم من سيارات الإسعاف الفلسطينية الي سيارات الإسعاف المصرية، واستكمال جميع الإجراءات، ونقلهم الي مستشفيات المحافظة.

وأكد المحافظ، علي ان استقبال المصابين الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية، ترجمة لنجاح السياسية المصرية.