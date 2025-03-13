جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى تنفذ مجموعة من الأنشطة الخيرية بعدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 08:26 مساءً - تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قامت جمعية الأورمان بتنفيذ عدة أنشطة خيرية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث شملت أنشطة غذائية واجتماعية وصحية استفاد منها الآلاف من المواطنين.

في مجال النشاط الغذائي، قامت الجمعية بتوزيع كراتين المواد الغذائية في محافظات أسوان والمنيا وقنا والدقهلية، حيث تم توزيع 3100 كرتونة في أسوان من جميع مراكز المحافظة، كما تم توزيع 3000 كرتونة في محافظة المنيا استفاد منها 3000 أسرة في مختلف مراكز المحافظة، و3050 كرتونة في محافظة قنا استفاد منها 3050 أسرة في قرى مركز نجع حمادي، وفي محافظة الدقهلية، تم توزيع 3200 كرتونة استفاد منها 3200 أسرة في قرى الغرقة وشنشا وميت فضالة وأبوداود وميت أبو الحسين وشنفاس.

على الصعيد الاجتماعي، نظمت جمعية الأورمان معرضين في محافظة كفر الشيخ، الأول لعرض الملابس، حيث استفاد منه 500 شخص من سكان القرى المختلفة مثل العبيدة ونايف عماد ونايف الجديدة والمرايا والوز ومنشأة علي وكفر المشارقة وأبو فرين، كما تم تنظيم معرض آخر للأثاث والأجهزة الكهربائية في نفس المحافظة، حيث استفاد منه 560 شخصًا من سكان قرى العبيدة ونايف عماد ونايف الجديدة والمرايا والغبايشة والعفيفي والسخاوي وأبو سرور والعو والمطايرة ودمرة وشوغي ومنشأة عباس وعزبة الإصلاح وكفر المشارقة.

وفي المجال الطبي، نظمت الجمعية قافلة طبية في محافظة المنوفية، حيث تم تقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية الشيخ فضل بمركز الفيوم وقرية أبهت الحجر بمركز سنورس، حيث استفاد منها 280 شخصًا.

تأتي هذه الأنشطة ضمن جهود جمعية الأورمان المستمرة لتحسين ظروف حياة الأسر الأولى بالرعاية، وتوفير الدعم الغذائي والاجتماعي والصحي لهم في مختلف أنحاء الجمهورية.