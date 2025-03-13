السفير المصرى بداكار يلتقي بأعضاء الجالية المصرية في السنغال

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - نظم السفير خالد عارف، سفير جمهورية مصر العربية في السنغال، لقاءً مع أعضاء الجالية المصرية في السنغال، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. شهد اللقاء حضور عدد كبير من أبناء الجالية، إلى جانب مبعوثي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين المقيمين في البلاد.

ورحب السفير خالد عارف بالحضور، مشيدًا بروح التعاون بين أفراد الجالية المصرية ودورهم في تعزيز الروابط التاريخية بين مصر والسنغال. كما أعرب عن تمنياته الطيبة لأبناء الجالية بمناسبة شهر رمضان المبارك، مؤكدًا حرص السفارة على مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمصريين المقيمين في السنغال.

وشهد اللقاء تبادل المناقشات والآراء الثقافية والاجتماعية بين أفراد الجالية، مما يعكس روح التكاتف والتعاون التي تميز المجتمع المصري في الخارج.