وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات تصادم قطار بسيارة قرب محطة كهرباء جلبانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات تصادم وقع بين قطار وسيارة بالقرب من محطة الكهرباء، مما أدى إلى وقوع عدد من الاصابات والوفيات بين ركان السيارة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة

كما وجهت الدكتورة مايا مرسي بصرف التعويضات اللازمة للأسر المضارة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.