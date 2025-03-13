مصر تعرض تجربتها فى مواجهة ظاهرة الإدمان من منظور حقوق الإنسان ضمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 04:28 مساءً - الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض محاور الأستراتيجية الوطنية للحد من تعاطى وإدمان المواد المخدرة وسط إشادة ممثلى الدول والمنظمات الدولية المشاركة بالتجربة المصرية

استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي خلال جلسة تعزيز التعاون الاقليمي والدولي لمكافحة تعاطي المخدرات ضمن فعاليات الدورة 68 لاجتماعات اللجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بمكتب الأمم المتحدة بفيينا تجربة الصندوق فى الحد من الطلب على المخدرات من منظور حقوق الإنسان ، حيث تم اختيار الدولة المصرية بالإضافة إلى 5 دول أخرى " مصر ، الولايات المتحدة الأمريكية، السويد ، تركيا ، الأردن ، سلوفينيا" ،لعرض تجاربهم فى مجال الوقاية من تعاطى المخدرات ،وسط إشادة من جانب ممثلى الدول والمنظمات الدولية المشاركة بالتجربة المصرية .

وكانت الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بفيينا ،قد افتتحت اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة بمقر مكتب الأمم المتحدة ، حيث يشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ويترأس وفد الصندوق الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق وبحضور 2000 مشارك وعدد من وزراء الخارجية والداخلية والعدل وسفراء من الدول المختلفة والسفير محمد نصر سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا والمندوب الدائم لمصر لدي الامم المتحدة بفيينا ومدحت وهبه المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

الدكتور عمرو عثمان أشار إلى أن صندوق مكافحة الإدمان بجمهورية مصر العربية يمثل الآلية الوطنية للحد من الطلب على المخدرات من خلال خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة ومبنية على الأدلة العلمية ومتوافقة تمامًا مع مبادئ حقوق الإنسان ويعد هذا النهج القائم على حقوق الإنسان عنصرًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات، والتي تم إطلاقها مؤخرا تحت رعاية فخامة السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وجارى تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة ،وتتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعى للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطى المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل فى تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطى المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لاسيما فى المحافظات الأقل طلباً لتلك الخدمات

وكجزء من هذه الاستراتيجية، أنشأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان شبكة تضم 34000 متطوع من الشباب، بهدف بناء قدراتهم على تنفيذ برامج الوقاية القائمة على الأدلة وتعكس هذه المبادرة حقهم الأساسي في المشاركة بنشاط في معالجة تحدياتهم ومن خلال للشبكة الشبابية، تتجاوز التجربة المصرية التوعية إلى الوقاية من خلال تعزيز المهارات الحياتية والقدرة على الصمود بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية والمعسكرات ،كما أن التجربة المصرية تكرس نفسها لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال تنفيذ برنامج متكامل للحد من الطلب على المخدرات في المناطق السكنية التي تم إنشاؤها حديثاً، كما توفر الدولة المصرية خدمات العلاج والتأهيل المتاحة على أساس حقوق الإنسان وتحقيقاً لهذه الغاية، أنشأ الصندوق 34 مركزاً للعلاج بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وتقدم الخدمات فى سرية تامة لأكثر من 170 ألف متردد سنوياً كما تمتد التجربة المصرية إلى ما هو أبعد من العلاج إلى منهجية شاملة لإعادة التأهيل وإعادة الإدماج من خلال الدعم الاجتماعي والنفسي، والتدريب المهني، والتمكين الاقتصادي للمتعافين، والجهود الرامية إلى مكافحة الوصمة الاجتماعية، كما أكد الدكتور عمرو عثمان على التزام مصر بدعم الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة المخدرات على أساس نهج حقوق الإنسان .

ويشارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بجمهورية مصر العربية فى اجتماعات الدورة 68 للجنة الدولية للرقابة على المخدرات المنعقدة حاليا بفيينا ،كما يتواجد معرض الصندوق داخل مقر الأمم المتحدة في فيينا حيث يتضمن منتجات المتعافيات من الإدمان من اكسسوارت ومشغولات يدوية وشيلان حريمى ،حيث يتم توفير التدريب المهنى للمتعافيات ضمن برنامج سر الصنعة بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " وحظيت باهتمام كبير من زوار المعرض ، حيث يتضمن المشروع تدريبات على حرف مهنية مختلفة كما يشمل عرضا لعدد 7 ابحاث وتقارير علمية صادرة من الصندوق خلال عام 2024 تعزز من بناء تجربة الصندوق علي التقييم المبني علي الادلة العلمية Evidence based practice كما تم عرض الحملات الإعلامية للصندوق " أنت أقوى من المخدرات " ضمن فعاليات اجتماعات اللجنة الدولبة للرقابة على المخدرات .

وحقق صندوق مكافحة الإدمان نجاحا كبيرا في ملف مراكز علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية وكذلك البرامج الوقائية على مدار السنوات الماضية ،حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمي، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة الصندوق في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية، وعلى مدار الفترة الماضية زار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي العديد من الوفود من الدول الأمارات والسعودية والعراق والسودان وسلطنة عمان وغيرها من الدول للاطلاع على تجربة الصندوق فى انشاء مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وبرامج الدعم النفسي والتأهيل الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمتعافين من الإدمان في اطار تقديم خدمات ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة وإعادة دمج المتعافين في المجتمع مره أخرى ،وكذلك في الوقاية المبكرة وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بأساليب إبداعية .