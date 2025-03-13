وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة بـ"سكن لكل المصريين"

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:36 مساءً - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 2532 وحدة سكنية جديدة" ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" في مرحلة الإنشاءات، ومشروعات بنية أساسية وصيانة طرق بمدينة المنيا الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة المهندس شريف الشربيني، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة من خلال نتائج تقارير وجولات تفقدية، مشدداً على أهمية دفع العمل بالمشروعات والالتزام بالمواصفات القياسية والجداول الزمنية المقررة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد مصطفى محمد، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بالوحدات الجديدة بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحاً أنه جارٍ إنشاء 27 عمارة بها 648 وحدة بمساحة 90 م٢ للوحدة، و5 عمارات بها 180 وحدة بمساحة 75م٢، و71 عمارة بها 1704 وحدات على مرحلتين، بالحي الرابع بمنطقة 1360 فدانا.

كما تابع رئيس جهاز المنيا الجديدة، مشروع توسعات محطة الصرف الصحي رقم 1، مشدداً على سرعة دفع عجلة العمل بمبني المولدات والسور وخط الطرد، للانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة.

وتفقد رئيس جهاز المنيا الجديدة، سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة للاطمئنان على إجراء الصيانة الدورية لجميع أجزاء المحطة، وتفقد المولدات الخاصة بالمحطة، مشدداً على ضرورة توفير السولار اللازم لتشغيل المحطة في حالة انقطاع التيار.

وأوضح أن محطة المعالجة بالمدينة بطاقة ٢٠ ألف 3/يوم "مرحلة أولى"، وتقوم بري معظم المسطحات الخضراء بالمدينة، كما تفقد المعمل الخاص بالمحطة وتأكد من إجراء جميع التحاليل المطلوبة وعينات السيب النهائي بالمحطة.

وفي الإطار ذاته، تابع رئيس الجهاز، أعمال مرمات وتحويلات ومطبات صناعية بالطبقة الرابطة الأسفلتية وتطوير أرصفة خرسانية وبردورات للجزر بالطرق الرئيسية بالحي الثاني بالمدينة، وكذا أعمال صيانة الطرق في الحي المتميز وذلك لتطوير الأرصفة أمام قاعة المؤتمرات.