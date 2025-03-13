السكك الحديدية: عودة حركة القطارات في الاتجاهين كالمعتاد على خط ”القاهرة -...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:35 مساءً - عادت حركة القطارات لطبيعتها بكامل طاقتها بمحافظة الغربية بعد الانتهاء من أعمال اصلاح التلفيات في السكة الحديد قبل محطة طنطا ورفع جميع عربات القطار 910 القادم من الإسكندرية للقاهرة.

واستأنفت جميع القطارات حركتها بشكل طبيعي، بما فيها المتأخرات في الاتجاهين الطالع والنازل وقطار حاويات البضائع، وتم التنبيه على سائقي القطارات بالسير بسرعة 8 كم/ساعة في الاتجاه النازل أثناء المرور من مكان الإصلاحات حتي الدخول للمحطة، والتنبيه أيضا على القطارات الطالع بالسير بالسرعة العادية على ألا تتجاوز سرعة 60كم/ ساعة في المنطقة مكان الإصلاحات، لحين الانتهاء من أعمال تغيير بعض المفاتيح بالسكة

كانت هيئة السكك الحديدية قد أعلنت أمس، تشغيل حركة القطارات على خط القاهرة الاسكندرية، في منطقة محطة طنطا في الاتجاهين على الخط النازل لحين الانتهاء من الاستعداد بالخط الطالع، وعودة حركة القطارات إلى طبيعتها على الخطين الطالع والنازل.

كانت هيئة السكك الحديدية، أعلنت أنه أثناء مسير قطار رقم 910 مكيف القادم من الإسكندرية للقاهرة حدث عند دخوله محطة طنطا خروج جرار و4 عربات عن القضبان دون وقوع أي إصابات أو وفيات بين الركاب، وعلى الفور تم الدفع بفرق الطوارئ والأوناش لإعادة الجرار والـ4 عربات على القضبان وجاري الاستعداد بالسكة الطوالي وإعادة تشغيل الحركة.

كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس مجلس للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كل من المهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي والمهندس محمد عامر رئيس هيئة السكك الحديدية بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة فنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى خروج الجرار والـ 4 عربات عن القضبان.