متحدث الوزراء: طرح 400 ألف وحدة سكنية لكل الشرائح والتركيز على محدودى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:35 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، طرح 400 ألف وحدة سكنية استجابة من الدولة، وطبقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن لكل المصريين، وذلك حرصًا على توفير وحدات سكنية تلائم مختلف الشرائح مع التركيز على محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف الحمصانى فى مداخلة مع قناة اكسترا نيوز، أن طرح الوحدات سيكون عقب عيد الفطر المبارك للإعلان عن كافة التفاصيل وشروط التقديم وكافة التسهيلات التي سيتم منحها لهذا الإعلان.

وحول ترشيد الإنفاق، أوضح أنها جزء أساسي من الإصلاحات التي تقوم بها الدولة في السياسات المالية والاقتصادية بصفة عامة، منذ البدء في مارس 2024 مجموعة كبيرة من الاصلاحات المالية والنقدية كان جزء كبير منها ترشيد الانفاق عن طريق إعطاء الأولوية للمشروعات التي تمثل أولوية كبيرة للمواطنين سواء في قطاعات الصحة والتعليم بجانب برنامج حياة كريمة.

وأشار إلى أن ترشيد الانفاق كان يستهدف بصورة أساسية التركيز على المشروعات ذات الأولوية وخاصة المشروعات التي وصلت نسبة التنفيذ فيها 80% فأكثر، موضحا أن هذه السياسات الإصلاحية انعكست بصورة إيجابية على استقرار الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وانخفاض معدل التضخم.

بالنسبة لبرنامج تكافل وكرامة، قال متحدث الوزراء: "هي جزء من الحزمة الاجتماعية الجديد سيخصص إلى تكافل وكرامة وحاملي بطاقات التموين والأسر الأولى بالرعاية، وهو جزء من عملية الدعم التي تقوم بها الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والمالية ومراعاة محدودي الدخل".