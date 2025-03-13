التحالف الوطني يشيد بمسابقة ”أهل الخير” ويدعو الجميع للمشاركة في نشر الخير...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:35 مساءً - يشيد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية في إطلاق مسابقة "أهل الخير"، التي تهدف إلى تكريم حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا خلال شهر رمضان المبارك.

ويؤكد التحالف ثقته في جهود ومبادرات مؤسساته الأعضاء، التي لطالما كانت في طليعة العمل الخيري والتنموي، كما يشجع جميع الجهات والمبادرات على المشاركة في هذه المنافسة الهادفة، انطلاقًا من إيمانه بأهمية التكاتف المجتمعي لتعزيز أعمال الخير ونشر ثقافة العطاء.

تتيح المسابقة فرصة لكل من نظم حملة إطعام خلال الشهر الفضيل للتقدم والمنافسة على لقب "أهل الخير" لهذا العام، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم يوم 27 رمضان.

ندعو الجميع إلى مشاركة مبادراتهم وإلهام المجتمع بأفكارهم المميزة، ليكون الخير عنوان هذا الشهر المبارك.

للتسجيل والمشاركة، يرجى زيارة الرابط التالي:

https://go.csf.eg/AhlElkheir