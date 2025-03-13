الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة "الفردوس" بين سائق فان ميكروباص ومواطن بالمعاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 03:36 صباحاً - كشفت وزارة الداخلية تفاصيل مشاجرة مدينة الفردوس بالجيزة، وقالت إنه بالنسبة لمقطعى فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى ، فان ميكروباص"، أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مارس الجارى حدثت مشاجرة نتيجة تصادم سيارتين بين سائق سيارة "فان ميكروباص"وسيدة حال قيادتها سيارة "ملاكى" بمدينة الفردوس بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، وأسفر ذلك عن حدوث بعض التلفيات بسيارتها، وعلى إثر ذلك قامت السيدة بالإستعانة بزوجها "بالمعاش" الذى قام بالتعدى على السائق وإحداث تلفيات بالسيارة "الميكروباص" مستخدماً "آله حديدية".

وتم ضبط طرفى المشاجرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لتولى التحقيق.