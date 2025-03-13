الرئيس السيسي: مصر دائما تقف بجانب أشقائها وموقفنا الريادى يدعو للفخر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:31 صباحاً - قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة للأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية بالأكاديمية.



وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس هنأ الحضور بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والتى تأتى بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، مؤكدًا أن مصر لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها الذين ضحوا بالغالى والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

واضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن اللقاء تناول استعراضًا لعدد من الموضوعات والقضايا على المستويين الإقليمى والدولى وإنعكاساتها على الأمن القومى المصرى، حيث أشار الرئيس إلى أن الدولة المصرية دائمًا تقف بجانب أشقائها فى مختلف المحن والأزمات وأن موقف الدولة المصرية الريادى يدعو للفخر والإعتزاز وأن التاريخ يسطر بأحرف من نور المواقف الثابتة والحكيمة التى تخطوها مصر على كافة الإتجاهات من أجل إرساء دعائم الأمن والإستقرار والسلام بالمنطقة