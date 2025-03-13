الطقس غدا.. ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وموجة حارة والعظمى بالقاهرة 31 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 مارس 2025 12:31 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس 13 مارس 2025 الموافق 13 رمضان، موجة حارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .



ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 17، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 33 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.