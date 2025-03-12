الرئيس السيسي: الدولة المصرية ثابتة ومستقرة واحنا بخير وأمان وسلام بفضل الله.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 10:38 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، :" الدولة المصرية ثابتة ومستقرة.. بالله لأنه مطلع علينا وعلى تصرفاتنا.. والوجود مش ماشى لوحده.. ده ليه صاحب واحنا حريصين فى إدارة الأمور ونراعى ما أمكن أن الله مطلع علينا وهيحاسبنا كلنا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقاءه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، احنا بخير وأمان وسلام وبفضل الله.. وبفضل الله بفضل الله لن يستطيع أحد مش علشان احنا موجودين وقادرين.. علشان هو موجود وكل سنة وأنتم طيبين.

الرئيس السيسى خلال لقائه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية

الرئيس السيسى هنقدر نتجاوز أى تحدٍ بفضل الله وبتماسك الشعب المصرى

جانب من لقاء الرئيس السيسى مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية

حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى إفطار مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية