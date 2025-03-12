أخبار مصرية

الرئيس السيسي لطلبة القوات المسلحة وأسرهم: حريصون دائما على التطوير.. فيديو

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الرئيس السيسي لطلبة القوات المسلحة وأسرهم: حريصون دائما على التطوير.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 10:38 مساءً -

وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأهالى الطلبة المستجدين المنضمين للقوات المسلحة وباقى مؤسسات الدولة، قائلا: " برحب بيكم.. أهلا وسهلا سعداء بوجودكم معانا وسعداء بالتواجد معاكم.. ولما عرفنا أنكم هتكونوا موجودين فى رمضان قولنا فرصة أن نلتقي بيكم وبنشكركم على أبنائكم اللى بقوا فى الأكاديمية أو باقي مؤسسات الدولة".

وأضاف الرئيس السيسى خلال لقاءه مع أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العسكرية المصرية والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسى الدورات المدنية، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، بتشوفوا صورة شكل.. لكن حرصنا جدا خلال السنوات الماضية على تطوير كبير وقولت من كام يوم هنا للزملاء هنا أن عملية التطوير مستمرة ولن تنتهي.. ومش نعمل حاجة النهاردة ونقول دي الحاجة المثالية وخلاص.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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