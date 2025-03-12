المبعوث الأمريكى للشرق الأوسط يشيد بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 08:27 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، مع كل من "ستيفين ويتكوف" المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط و"اريك تريجر" منسق الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي الأمريكي، على هامش اجتماع الوزراء العرب مع المبعوث الأمريكى بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء.

واستعرض عبد العاطى مراحل وتفاصيل الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التى اقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة فى 4 مارس الجارى، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع، كما تم الاتفاق على مواصلة التواصل في إطار الجهود الرامية لاستعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشاد المبعوث الأمريكي خلال اللقاء بالجهود المصرية في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.