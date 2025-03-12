وزير خارجية مصر و5 وزراء عرب يتفقون مع مبعوث ترامب على مواصلة التنسيق حول خطة إعادة إعمار غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 07:28 مساءً - بناء على تكليف من الرئيس، شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية قطر والسعودية والأردن ووزير الدولة بالخارجية الإماراتية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى اجتماع مع المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط "ستيفين ويتكوف" بالعاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة تطورات الوضع فى قطاع غزة، وتناول أطراف الاجتماع الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التى اقرتها القمة العربية غير العادية فى القاهرة.

وصدر عن الاجتماع بيان أشار إلى عرض وزراء الخارجية العرب المجتمعون خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية المنعقدة في القاهرة في ٤ مارس ٢٠٢٥، كما اتفقوا مع المبعوث الأمريكي على مواصلة التشاور والتنسيق بشأنها كأساس لجهود اعادة اعمار القطاع.

وأكد الوزراء العرب أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددين على ضرورة إطلاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وجدد الوزراء العرب التأكيد على الحرص على استمرار الحوار لتعزيز التهدئة، والعمل المشترك من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، عبر تكثيف الجهود الدبلوماسية والتنسيق مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية.