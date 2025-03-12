متحدث الوزراء: المواطن لن يعانى من ارتفاع الأسعار كما كان من قبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 06:31 مساءً - أوضح المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التطورات الاقتصادية بدأت مع شهر مارس 2024 عندما بدأنا فى إطار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى لتنفيذ حزمة من الإصلاحات على مستوى السياسة المالية والنقدية.

وأضاف محمد الحمصانى، خلال لقاء خاص على قناة إكسترا نيوز، عقب المؤتمر الصحفى للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مجمل السياسات المالية ستؤدى لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر وجاذبيته، مما ينعكس على المزيد من الاستثمارات وتوفير المزيد من الوظائف للمستثمرين.

ولفت محمد الحمصانى إلى أن تراجع معدل التضخم يعنى أن الزيادة السنوية فى أسعار السلع والاحتياجات الأساسية للمواطن ستشهد تراجعا، بجانب الجهود الأخرى التى تقوم بها الدولة لزيادة المتاح من السلع الأساسية فى الأسواق، ولن يعانى المواطن من ارتفاع الأسعار كما كان الوضع من قبل، وسنشهد المزيد من استقرار أسعار السلع وضبط أسعارها فى الأسواق خلال الفترة المقبلة.