رئيس الوزراء: نستهدف انخفاض معدل التضخم لـ10% فى 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 05:29 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تستهدف انخفاض معدل التضخم لـ 10% عام 2026، مؤكدا أن الاحتياطيات الدرلارية مستقرة.

وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن الموازنة الجديدة تركز على زيادة مخصصات التعليم والصحة، مشيرا إلي أن مخصصات تكافل وكرامة فى الموازنة الجديدة تبلغ 53 مليار جنيه، مشيرا إلي أنه سيتم الإعلان عن 400 الف وحدة سكنية عقب عيد الفطر مباشرة.

وأوضح أن 3 يوليو القادم سيكون احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير ، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأن تكون هذه الاحتفالية على أعلي مستوي.

وأوضح أن الأيام الماضية شهدت مرور ذكرى عدد من الأحداث التاريخية العظيمة، تتمثل في الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم، والتي تتزامن مع ذكرى الانتصار في حرب العاشر من رمضان (نصر أكتوبر 1973)، وهو ما يجعلنا نتذكر بكل فخر تضحيات أبطالنا من رجال القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته، معبرا عن تقديم أخلص التهاني لرئيس الجمهورية، ولرجال قواتنا المسلحة الأبطال، والشعب المصرى العظيم بهذه المناسبات المجيدة.

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن المرأة دائما فى الصدارة ونوجه لها التحية بمناسبة يوم المرأة المصرية.