محمد صلاح يودع دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ضد سان جيرمان بركلات الترجيح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 12 مارس 2025 01:33 صباحاً - حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهله إلى ربع نهائى بطولة دوري أبطال أوروبا بالفوز على منافسه ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، بركلات الترجيح 4-1 عقب انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بتقدم الفريق الباريسي بنتيجة 1-0، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، في إياب ثمن نهائي المسابقة الأوروبية للموسم الحالي.

مباراة ليفربول ضد بي اس جي

أحرز عثمان ديمبيلى الهدف الأول في مباراة ليفربول ضد بي اس جي بالدقيقة 12 من زمن المباراة بعد خطأ دفاعي فادح.

ولجأ الفريقان إلى الأشواط الإضافية بعدما انتهى الوقت الأصلى بتقدم باريس سان جيرمان 1-0، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بتفوق الريدز بهدف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقى فريق باريس سان جيرمان مع الفائز من أستون فيلا الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل ليفربول ضد بي اس جي كالتالى:

أليسون؛ ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان ديك، روبرتسون؛ جرافينبيرش، ماك أليستر، سوبوسلاي، محمد صلاح، لويس دياز، ديوجو جوتا.

فيما ضم تشكيل باريس سان جيرمان كل من:

جيانلويجى دوناروما؛ أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، نونو مينديز؛ جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز؛ كفاراتسخيليا، ديمبيلي، باركولا.

ليفربول ضد باريس سان جيرمان

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، فقد التقى فريقا ليفربول وباريس سان جيرمان في 5 مواجهات سابقة ، فاز الفريق الإنجليزي 3 مرات مقابل مرتين للفريق الفرنسي.

وفشل ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت ، فى مواصلة انتصاراته المتتالية في دوري الأبطال، حيث اقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي التي يتصدرها برصيد 70 نقطة وبفارق 15 نقطة عن أرسنال "الوصيف"، كما أنه تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 21 نقطة حصدها من 7 انتصارات وهزيمة وحيدة.