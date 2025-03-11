قناة الحياة ترند رقم 1 على "يوتيوب" بعد إذاعتها الحلقة 11 من مسلسل "حكيم باشا"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:25 مساءً - تصدرت شبكة تلفزيون الحياة ترند رقم 1 على موقع "يوتيوب"، بعد إذاعتها حلقة مسلسل "حكيم باشا" الحلقة 11، بطولة مصطفي شعبان.

وبدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل حكيم باشا، بحديث "واصل - رياض الخولي" مع "غراب - أحمد فهيم"، بعد خروج "حكيم - مصطفى شعبان" من القسم وأخذهم المناقصة منه للإتفاق علي تدبير مؤامرة أخرى.

جدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.