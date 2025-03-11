تعرف على نص لائحة رابطة الأندية بعد انسحاب الأهلي من القمة ..خصم 6 نقاط وغرامة مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:25 مساءً - أعلن الحكم محمود بسيونى انتهاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي رقم 130 بعد مرور 15 دقيقة، من اللقاء الذى كان مقرر انطلاقه في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وقرر الحكم انتهاء المباراة بعد انتظار 20 دقيقة داخل أرض الملعب، ولم يحضر الأهلى بعد إعلان اعتراضه عن تعيين طاقم تحكيم مصرى لإدارة اللقاء.

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