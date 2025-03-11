وزيرا خارجية مصر وجزر القمر يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 07:27 مساءً - أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم الثلاثاء مع السيد "محمد مباي"، وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر لمشاركة الرئيس "غزالي عثمان"، رئيس جمهورية جزر القمر، في القمة العربية غير العادية التي عُقدت في ٤ مارس بالقاهرة، مشيدًا بالدور الفاعل لجزر القمر في دعم العمل العربي المشترك. كما أكد الوزير على حرص مصر على تطوير الروابط الأخوية وعلاقات التعاون مع جزر القمر، لاسيما في القطاعات التي تمثل أولوية للجانبين.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات والتدريب، بما يساهم في تنمية الكوادر الوطنية القمرية، إلى جانب نقل التجارب والخبرات المصرية لدعم جهود التنمية المستدامة في جزر القمر. كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جزر القمر.

واتفق الوزيران على المضي قدمًا في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. كما شددا على أهمية استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة، لتعزيز آليات التعاون المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.