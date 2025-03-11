الداخلية تحذر المواطنين من التعامل المالي مع التطبيقات الإلكترونية المجهولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 05:29 مساءً - وجهت وزارة الداخلية، تحذيراً للمواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية المجهولة التي يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة، لتجنب التعرض للاحتيال والنصب وفقدان أموالهم.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة منذ قليل، جاء فيه: استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية ، فقد تم رصد ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .. حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم ( بلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه ).

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم (39 شخص) وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة)، "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه" .

وقد تبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.