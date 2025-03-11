ضبط 3 تشكيلات عصابية وراء النصب على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 05:29 مساءً - استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين، وضبط عناصر التشكيل العصابي القائم على منصة FBC الإلكترونية، فقد تم رصد 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين، من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموالهم، وبلغ إجماليها قرابة 12 مليون جنيه.

وأمكن ضبط كافة المتورطين بتلك المنصات وعددهم 39 شخص، وبحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية، عدد من السيارات، مشغولات ذهبية، وعدد من الهواتف والحواسب المحمولة، وبلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه".

وتبين أن تلك المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها مصر، وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت، بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .