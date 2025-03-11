مدبولى: نتطلع للتعاون مع الصليب الأحمر الدولي في خطة التعافي وإعادة إعمار...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 05:28 مساءً - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيدة/ كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، وذلك بحضور الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ محمد منير، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الإنسانية الدولية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيدة/ كيت فوربس، والوفد المرافق لها، مُعربًا عن تقديره للشراكة المهمة التي تجمع مصر مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تقديم المساعدات الإنسانية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن حرص مصر على استمرار التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، أكبر شبكة للمنظمات الإنسانية، والتي تضم أكثر من 190 جمعية وطنية في العالم و16 مليون متطوع.

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة التي اعتمدتها القمة العربية التي استضافتها القاهرة مؤخرًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر ستظل ملتزمة بتوفير المساعدات اللازمة لسكان قطاع غزة، مُعربًا عن أسفه للممارسات الإسرائيلية التي تمنع دخول المساعدات، قائلًا: إن سكان قطاع غزة في أمس الحاجة الآن لهذه المساعدات في ظل نقص احتياجاتهم الأساسية، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أنه رغم التحديات التي يفرضها الجانب الإسرائيلي بإغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، تمكنت مصر من إدخال أكثر من 7 آلاف شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي وحتى 2 مارس 2025؛ علماً بأن 70% من هذه المساعدات جاءت من مصر منذ بداية الأزمة في أكتوبر 2023.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى مشاركة شبكة الجمعيات التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في تنفيذ خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، أخذاً في الاعتبار أن مرحلة التعافي المبكر ستمتد خلال الأشهر الستة الأولى من الخطة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جهود مصر في استقبال الأشقاء السودانيين وتوفير ظروف معيشية لائقة لهم، مشيرًا إلى أن الهلال الأحمر المصري أنشأ 5 نقاط خدمة إنسانية على طول الحدود مع السودان والطرق المؤدية إلى القاهرة.

كما تحدث عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، مؤكدًا حرص مصر على سيادة سوريا ووحدتها وأمنها واستقرارها.

بدورها، أعربت السيدة/ كيت فوربس، رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر، عن تقديرها للتعاون القائم بين الاتحاد والحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية.

وقالت "فوربس" إن مصر لعبت الدور الأبرز فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرة إلى أن أنها تطرقت إلى هذا الأمر خلال لقائها بالأمس مع كل من الدكتور/ بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر يتطلع إلى التعاون مع مصر في الشق الإنساني بخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، معربة عن تطلع الاتحاد الدولي إلى زيادة التعاون مع مصر من خلال توسيع أنشطته إقليمياً انطلاقاً من مصر.

كما أشادت السيدة/ كيت فوربس بالدور المصري المهم لدعم السودانيين في الأزمة التي تواجه بلادهم حاليًا.

وخلال اللقاء، أعربت الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن شكرها وتقديرها للدعم الكبير الذي يقدمه رئيس الوزراء لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوجيهه بإزالة أي تحديات تواجه عملية نقل هذه المساعدات إلى معبر رفح، وفقاً لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في هذا الصدد، معربة عن تطلعها إلى التعاون مع الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر في الشق الإنساني بخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

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