أمين «البحوث الإسلامية» يشكر قيادات المؤسسات الدينية وعلى رأسهم الإمام الأكبر علي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 03:35 مساءً - يتقدم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لكل من قدم واجب العزاء في شقيقه وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب – شيخ الأزهر، وفضيلة وزير الأوقاف أ.د. أسامة الأزهري وفضيلة وكيل الأزهر أ.د. محمد الضويني، وفضيلة مفتي الجمهورية أ.د. نظير عيَّاد، وفضيلة رئيس جامعة الأزهر أ.د. سلامة داود، وفضيلة أمين عام هيئة كبار العلماء أ.د. عباس شومان، والسادة نواب رئيس الجامعة، والسيد نقيب الأشراف والأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية ووكلاء القطاع، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ والسادة نواب مجلس النواب، والسادة عمداء كليات جامعة الأزهر، والسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، والعاملين بجميع قطاعات الأزهر الشريف.

«وإنا لله وإنا إليه راجعون»