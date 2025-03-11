ضمن التحالف الوطنى للعمل الأهلى..جمعية الأورمان تكثف الجهود لتوزيع 9000 كرتونة مواد غذائية بسوهاج

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:29 مساءً - أعلنت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أنه برعاية مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج كثقت جمعية الأورمان الجهود لتوزيع لـــ 9000 كرتونة على الاسر الاولى بالرعاية والأكثر إحتياجًا بقرى ومراكز محافظة سوهاج تحت رعاية اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وقال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بسوهاج، إن توزيع الكراتين خلال شهر رمضان المعظم جاء بهدف خدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم ، فضلًا عن إدخال الفرحة فى قلوبهم فى شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة سوهاج.

مشيدًا بالدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال هذا الشهر المبارك لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء .

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الجمعية، أن الأورمان تدعم دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجا حيث تضمن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر على مدار الشهر بالكامل، الأمر الذي يساهم في تخفيف الكثير من الأعباء عن كاهل السيدات المعيلات في تلك الأسر .

واوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.