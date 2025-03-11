ارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة وتصل لـ 35 بهذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 02:29 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد بارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاع تدريجي خلال الأيام المقبلة، وتصل لـ 30 درجة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما تصل لـ35 درجة على بعض محافظات الجنوب.

شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.