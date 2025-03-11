إنقاذ 20 معتمرا بعد توقف قلبهم بالمسجد النبوي (التفاصيل)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:29 مساءً - تمكنت الفرق الطبية في المنشآت الصحية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من إنقاذ حياة 20 معتمرا من 9 جنسيات مختلفة، بعد تعرضهم لتوقف تام في القلب خلال الأيام العشر الأولى من شهر رمضان المبارك.

وقال "تجمع المدينة المنورة الصحي" في بيان: تمت عمليات الإنقاذ يفضل الاستجابة السريعة والتدخل الطبي الفوري، حيث تم تطبيق إجراءات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدمة واستخدام أحدث الأجهزة الطبية ، مما أسهم - بفضل الله - في إعادة النبض للمرضى ونقلهم إلى مدينة الملك سلمان الطبية ومستشفى الملك فهد ومركز أمراض وجراحة القلب المتابعة حالتهم الصحية".

وأشار إلى أن الحالات توزعت بين مستشفى السلام الوقفي ومستشفى الحرم ومركزي الصافية وباب جبريل للرعاية العاجلة .

وأكد أن الفرق الطبية المنتشرة في المنطقة المركزية، تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية العاجلة لضيوف الرحمن، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جاهزية المنشآت الصحية خلال موسم رمضان.