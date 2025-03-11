لجنة تغير المناخ والبيئة بالمجلس تعقد اجتماعها الدوري بعد إعادة تشكيلها وتناقش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:28 مساءً - عقدت لجنة تغير المناخ والبيئة بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة المهندسة سارة البطوطي عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أكدت المهندسة سارة البطوطي الى أن الاجتماع ناقش خطة اللجنة خلال الفترة القادمة ، وأهمية الوصول الى رؤية واضحة لعملها تتوافق مع الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة والالتزمات الوطنية المتعلقة بادماجها فى قضايا المناخ ، والمساعدة فى التواصل الجيد بين المجلس والشركاء وتقديم الدعم الفني من أعضاء اللجنة لكل ما يتم طرحه على المجلس فى هذا الشأن.