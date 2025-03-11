وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للدور الأول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 01:28 مساءً - انطلاق امتحانات الثانوية العامة 15 يونيو المقبل

الجدول يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات لإتاحة الفرصة للطلاب للمراجعة

اعتمد السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للدور الأول 2025، وكذلك جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدارس المكفوفين للنظامين (الجديد - القديم).

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو 2025.

وقد حرصت الوزارة عند إعداد الجداول على توفير فترات زمنية كافية لكل شعبة على حدة، مما يتيح للطلاب الفرصة للمراجعة قبل موعد امتحان كل مادة.