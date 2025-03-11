تحذير عاجل من الأرصاد.. مرتفع جوى وزيادة ساعات سطوع الشمس وموجه حارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى موجه حارة، واستقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال الفترة المقبلة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن البلاد تتأثر بمرتفع جوى في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس ويصاحب ذلك هدوء نسبى للرياح.

ويشهد اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 الموافق 11 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب البلاد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 13، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.