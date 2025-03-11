لجنة الإعلام بقومي المرأة تنظم اجتماعها الدوري وتناقش مستجدات أعمال مرصد الأعمال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - عقدت لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سوزان القليني عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة،.

حيث أكدت الدكتورة سوزان القليني أن الإجتماع تضمن مناقشة تقرير ورشتي العمل حول تدريبات مرصد الأعمال الرمضانية، حيث أثنت الدكتورة سوزان القليني عل تدريبات طلبة كليات الإعلام على عمليات الرصد للأعمال الرمضانية وتقسيم فرق العمل ، وتم عرض نتائج ورشتي العمل وما توصلت له عمليات الرصد حتى الأن .

كما ناقش الاجتماع مستجدات العمل فى مرصد رمضان ٢٠٢٥ ،حيث أوضحت الدكتورة سوزان القليني أن هذا العام هو العام التاسع على التوالي للرصد الإعلامي ، ومن المقرر اعداد تقريرين أحدهما نصف شهري يتم الإعلان عنه في 15 رمضان، والآخر نهائي مجمع.

وأضافت مقررة اللجنة أنه تم تشكيل لجان الرصد الخاصة بمتابعة ورصد صورة المرأة خلال الدراما والبرامج والصحف والإعلانات والسوشيال ميديا خلال شهر رمضان ،وأوضحت أن هذا العام هو العام التاسع على التوالي للرصد الإعلامي، ويتم اعداد تقريرين أحدهما نصف شهري يتم الإعلان عنه في 15 رمضان ، وآخر نهائي مجمع ،كما أفادت أن المسلسلات التي يبلغ عدد حلقاتها 15 حلقة سوف يتم عمل تقرير واحد (نهائي) لها بخلاف المسلسلات التي يبلغ عدد حلقاتها أكثر من 15 حلقة سيتم عمل تقريرين (نصف شهري ونهائي) .

كما تضمن الاجتماع مناقشة مقترح تنظيم لقاء مع مجموعة من صناع المحتوي لمناقشة سبل تحسين صورة المرأة في الأعمال الدرامية .