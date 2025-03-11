رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد شركة ”صن كاي” الصينية لبحث آفاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعزيز التكنولوجيا الطبية وتقديم حلول رقمية في مجال الأشعة.. ونقل الخبرات حول التجهيزات الطبية للمستشفيات الميدانية وسيارات الدعم الطبي في الطوارئ .. واستخدام آليات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي .. أبرز محاور اللقاء

رئيس هيئة الرعاية الصحية: أهمية تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي .. ويؤكد: تكامل الخبرات والتكنولوجيا يُعدّان من الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الصحية

وفد شركة صن كاي يعرب عن سعادته ببحث التعاون البنّاء مع الهيئة ويؤكد: نلتزم بتقديم أحدث الابتكارات في مجال التجهيزات الطبية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع وفد شركة "صن كاي" الصينية، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين.

ترأس وفد شركة صن كاي SunKye الصينية، السيد سام شيانغ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وضم الوفد السيدة جلوريا وانج، المدير التنفيذي للشركة، واللواء عمرو نادي علي، مدير التسويق بالشركة

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أنه خلال اللقاء تم استعراض الإمكانات التقنية والتجارية المتقدمة لشركة "صن كاي"، لافتًا إلى أبرز محاور اللقاء التي شملت تعزيز التكنولوجيا الطبية وتقديم حلول رقمية في مجال الأشعة، وكذلك نقل خبرات الشركة حول التجهيزات الطبية للمستشفيات الميدانية وسيارات الدعم الطبي في الطوارئ، فضلًا عن استخدام آليات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في المجال الطبي.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أهمية تبني أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، مؤكداً أن ذلك يسهم في تقديم نموذج ناجح يُحتذى به في تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة الصحية، لافتًا أن تكامل الخبرات والتكنولوجيا يُعدّ من الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الصحية.

من جهته، عبّر وفد شركة صن كاي عن سعادته ببحث التعاون البنّاء مع الهيئة، مؤكدًا التزامه بتقديم أحدث الابتكارات في مجال التجهيزات الطبية، وتوسيع شراكات "صن كاي" مع الجهات الرائدة في القطاع الصحي لتحقيق تقدم ملموس ومستدام، كما تم التطرق إلى إمكانية استخدام منصات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الشعاعية وتقديم حلول تشخيصية متطورة، بما يساهم في تسريع وتيرة الكشف المبكر وتحسين النتائج العلاجية.

هذا، وتعد شركة "صن كاي" من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التجهيزات الطبية، حيث توفر أحدث حلول الأشعة بمختلف أنواعها، إضافة إلى الأجهزة الطبية المتنقلة والعيادات الطبية المتنقلة، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز القدرة على تقديم الرعاية الطبية في مختلف الظروف.

هذا وقد شارك الاجتماع من هيئة الرعاية الصحية كل من، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور مؤمن عشماوي، مستشار رئيس الهيئة لمتابعة مشروعات الهيئة الاستراتيجية، اللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والمشروعات ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الهندسية، الدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشئون التشغيل وتنمية الموارد ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية.