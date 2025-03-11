هيئة الدواء تقدم يومًا علميًا توعويًا حول «الصيدلة النووية» بـ «صيدلة الجامعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:31 مساءً - قدمت هيئة الدواء المصرية، يومًا علميًا توعويًا عن «الصيدلة النووية» لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية، وذلك بهدف نشر الوعي بين الطلاب حول الصيدلة النووية وتطبيقاتها ودور الصيدلي في هذا المجال، وذلك ضمن الفعاليات المستمرة لهيئة الدواء المصرية لمواكبة ونشر كل ما هو جديد في مجالات العمل الصيدلي.

حيث تم تقديم ثلاث محاضرات تتناول التعريف بدور وأعمال وإصدارات الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية، والمباديء العامة للصيدلة النووية، والمستحضرات و النظائر المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج، والتعامل مع هذه الأدوية بشكل آمن، وفي الختام تم عقد مسابقة بين الطلاب حول ما تم مناقشته خلال اليوم.

هذا وقد تفاعل الطلاب بشكل كبير مع فريق هيئة الدواء المصرية وما تم تقديمه من محتوى علمي في هذا الصدد.

يأتي هذا في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التواصل مع مختلف المؤسسات والهيئات وخاصة الجامعات.

وذلك للاستثمار في العقول الشابة من طلبة كليات الصيدلة، بهدف رفع مستوى خدمات الرعاية الصيدلية مما يضمن آمان وسلامة المريض ويحقق الاستخدام الأمثل للدواء استنادًا للمرجعيات العالمية للارتقاء بمهنة الصيدلة.

يذكر أن الهيئة قد قامت مسبقا بإصدار الباب الثاني ضمن الجزء الثاني من الدليل الفني للممارسات الدوائية في صيدلة الأورام والذى يتناول مبادئ السلامة النووية والإشعاعية وممارسة الصيدلة النووية.