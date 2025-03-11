وزارة العمل تعلن حصاد 8 أشهر من حماية صحة العامل وسلامة أدوات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 11:24 صباحاً - 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية استفاد منها 38 ألفاً و118عاملاً

أعلنت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل اليوم الثلاثاء عن جهودها في مجال التوعية وتنظيم الندوات والمبادرات والملتقيات، وذلك خلال 8 اشهر فقط، وبالتحديد في الفترة من 1-7-2024 وحتى 28-2-2025..وقال خالد عبدالله مستشار وزير العمل المشرف على قطاع السلامة والصحة المهنية،أن توجيهات وزير العمل محمد جبران الدائمة بتكثيف الجهود لنشر الوعي بمبادئ وأهمية السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج، وذلك لصالح صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاح، والمشاركة في وجود بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،موضحاً أن النشاط امتد أيضاً إلى التعاون مع وزارات أخرى لتوعية العاملين ..وأوضح محمد منتصر مدير عام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهي للسلامة،أن حصاد تلك الفترة المذكورة كان تنظيم 1653 ندوة ومبادرة وملتقى وأسابيع للسلامة والصحة المهنية، استفاد منها 38 ألفا و118عاملاً ، وهى كالآتى 1202 ندوة استفاد منها 8863 عاملاً ،و234 مبادرة استفاد منها 17116 عاملاً ، و212 ملتقى، استفاد منها 10111 عاملاً،و 5 اسابيع للسلامة ، استفاد منها 2028 عاملاً ...