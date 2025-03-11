في أجواء رمضانية دافئة .. رئيس جامعة القاهرة يشارك طلاب المدينة الجامعية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامي عبدالصادق يجرى حوارا مفتوحا مع الطلاب للإطمئنان على خدمات الإقامة والتغذية، ويتفقد مطبخ المدينة الجامعية ومعدات الطهي وجودة الوجبات للتأكد من الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية.

د.محمد سامى عبدالصادق يؤكد حرص إدارة الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لطلابها والعمل على التحسين المستمر للخدمات المقدمة لهم، ويشيد بحرص القائمين على شئون المدن على تطوير الأداء.

في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز التواصل مع طلابها، شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، طلاب المدينة الجامعية بمنطقة بين السريات، مائدة الإفطار الرمضانية، في لقاء ودي يعكس روح الود والترابط داخل أسرة الجامعة، وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رجب محمود مدير المكتب القانوني والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، والدكتور محسن صبحي مستشار رئيس الجامعة لشئون التغذية، والاستاذ نصر الروبي الأمين المساعد للشؤون المالية، والأستاذ محمود عياد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية.

وعبر رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته لتواجده وسط طلاب المدينة الجامعية من المصريين والوافدين في هذه الأجواء الرمضانية، وقدم للجميع التهنئة بمناسبة الشهر الفضيل، كما أجرى معهم نقاشًا طويلًا أطمأن خلاله على مستوى الوجبات المقدمة، وكمياتها، ومواعيد صرفها، وغيرها من الأمور المتعلقة بحياتهم داخل المدينة الجامعية، وأحوالهم الدراسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، حرص إدارة الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لطلابها وتذليل الصعوبات التي تواجههم، موجهًا الشكر إلى القائمين على شئون المدن لحرصهم على تطوير الأداء، وموجهًا حديثه إلى الطلاب بدعوتهم إلى مزيد من الاجتهاد من أجل النجاح والتفوق، حتى تفخر الجامعة بتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية، يشارك في بناء مستقبل الوطن.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه اللفتة الطيبة التي تعكس اهتمام إدارة الجامعة بهم، متمنين استمرار مثل هذه الفعاليات التي تعزز روح الأسرة الواحدة بين الطلاب والإدارة.