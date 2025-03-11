وزير الخارجية والهجرة يجتمع مع قيادات وزارة الخارجية لمتابعة سير العمل بالوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس مع مساعدى وزير الخارجية بالقطاعات الجغرافية والفنية ومديرى الإدارات المختلفة, وذلك للوقوف على سير العمل بالوزارة والاستماع إلى التقديرات بشأن القضايا والملفات المختلفة.

شدد الوزير عبد العاطى على أهمية تنفيذ ومتابعة التكليفات الرئاسية بالعمل على الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومى المصرى خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مواصلة الجهود النشطة للقطاعات الفنية والجغرافية بالوزارة، والتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة بما يحقق المصالح الوطنية العليا ويسهم فى تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية مع الالتزام بأقصى درجات المهنية والكفاءة.

كما شدد الوزير عبد العاطى على أهمية دعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة نشاط السفارات المصرية بالخارج فى تعزيز معدلات التبادل التجاري والتدفق الاستثماري لاسيما على ضوء الخطوات والإجراءات التي اتخذت في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار فى مصر.

على جانب آخر، تناول وزير الخارجية الأولوية القصوى التى توليها الوزارة لدعم المواطنين المصريين بالخارج، مشددا على التوجيهات الرئاسية بتقديم أقصى درجات العناية والرعايا وأفضل مستوى من الخدمات للمصريين في الخارج، والعمل على تسريع وتيرة التحول الرقمي بما يسهم في تحقيق النقلة النوعية المرجوة في الخدمات القنصلية.

تطرق الوزير عبد العاطى فى حديثه الى الأزمات الإقليمية المختلفة، خاصة تطورات القضية الفلسطينية متناولا التحركات الجارية في المحافل الدولية لحشد الدعم المالي والسياسي لخطة التعافى المبكر وإعادة إعمار فى غزة والترويج لها دولياً بعد اعتمادها عربياً وإسلامياً، فضلا عن مواصلة التعامل مع الأزمات الإقليمية المتلاحقة والدفع نحو الحلول السياسية لها ودعم الدولة الوطنية ومؤسساتها.