وزير الخارجية والهجرة يلتقى بمسئولى الهيئات الإعلامية الوطنية وكبار الصحفيين والإعلاميين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ١٠ مارس مع مسئولى الهيئات الإعلامية الوطنية وكبار الصحفيين والإعلاميين المصريين بمقر وزارة الخارجية.

استعرض الوزير عبد العاطي ثوابت السياسة الخارجية المصرية والتحديات غير المسبوقة التي تواجهها مصر في محيطها الإقليمي من كافة الاتجاهات، مشيرا قى هذا السياق إلى التمسك بالحفاظ على ثوابت ومبادئ السياسة الخارجية المصرية فى ظل الاضطرابات الاقليمية المتلاحقة، مشددًا على التزام مصر بتطبيق مبدأ الاتزان الاستراتيجي.

وتناول الوزير عبد العاطى باستفاضة تطورات القضية الفلسطينية حيث أبرز مُخرجات القمة العربية الأخيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لحشد التأييد للخطة العربية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. كما تطرق إلى محددات الموقف المصري ازاء التطورات في سوريا والسودان وليبيا والقرن الافريقى، فضلا عن تناول الأمن المائى المصرى.

كما تناول وزير الخارجية الدور المؤثر الذي تلعبه وسائل الإعلام في التوعية بالتحديات الخارجية التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة، وتشكيل الثقافة السياسية لدى المواطنيين، في ظل تطورات إقليمية شديدة الاضطراب.

شهد اللقاء نقاشا موسعا حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.