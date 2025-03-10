فهد البطل الحلقة 10.. فهد ينتقم ممن ضرب والده ونجله يمنعه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:29 مساءً - استكملت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل إثارتها من خلال ذهاب العوضي "فهد" للانتقام من الرجل الذى ضرب والده في الشارع، وبالفعل أخذ حقه وضربه، ولكن بعدها اصطدم حينما رأي نجله ليتركه ويذهب.

شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل ذهاب يارا السكري " آسيا " إلى منزل لوسي "فايزة الشبح" وطلبت منها ضرورة أن يقوم ابنها بالزواج منها بعد حملها، ولكن فايزة الشبح طردتها بسبب والدها مؤكدة أنها لو كانت بنت أي شخص آخر لكانت تسترت عليها.

بدأت الحلقة الـ 10 من مسلسل فهد البطل من خلال تعرف نادر التمساح "حمزة العيلي " على شقيقة "فهد " العوضي إذ شاهدها معه وسأله مين دي ليخبره بأنها شقيقته ولكنها لا تنزل من البيت كثيراً.

الأمر أثار نوبة من الفزع عند راوية "كارولين عزمي" شقيقة فهد البطل بعدما علم نادر التمساح بأمرها.

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضي مساء اليوم الإثنين على قناة ON في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:45 صباحًا، بينما يعرض على on دراما في تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرًا، و4:30 مساء.

كما تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل فهد البطل، على قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل فهد البطل الحلقة 10

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل فهد البطل دخول فهد (أحمد العوضي) معركة كبيرة مع غلاب (أحمد عبد العزيز) بعدما دفعه الأخير أرضاً ورفع عليه السلاح، بل صفعه على وجهه؛ ليثور فهد ويمسك سلاح الخفر ويرفعه في وجه غلاب، ولكن الخفر يتدخلون ويسقطون فهد أرضاً وينهال عليه غلاب بالضرب والإهانة حتى تدخَّل توفيق التمساح قبل قتله.

يذهب فهد إلى عم صبحي، وهو شخص كانت تربطه صداقة جيدة مع والده الراحل حماد، ويسأله عن وفاء "صفاء الطوخي" هل تُوفيت وتم دفنها بجوار حماد؟ ولكن عم صبحي يخاف أن يتحدث في شيء بسبب الخوف من غلاب ويطلب من فهد مغادرة المكان، وفي طريق العودة إلى القاهرة يعاتب توفيق فهد على ما فعله تجاه غلاب، ويؤكد له أنه يعمل بالأجرة ولا يصح أن يرفع عينه أمام أسياده، وأن عليه الطاعة فقط.