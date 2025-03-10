وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بإيداع طفل بمركز التوجيه لحمايته

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 11:28 مساءً - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع ببحث ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طفل يدعي يوسف بلا مأوي ويبلغ من العمر 13 عاما.

وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع المركزى إلى مكان الواقعة والتقي الطفل، حيث كان يعيش مع أسرته المكونة من الأب والأم وشقيقان أحدهم يعيش مع الأسرة والآخر بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

وأفاد الطفل بأن والدته تركته بالشارع ولا يرغب فى العيش معها وبالتواصل مع المختصين بدار الرعايه الاجتماعية، أفادوا بأن أسرته استلمته منذ عامين من الدار ، تم التنسيق مع مركز التصنيف والتوجيه لايداعه وتم نقله إلى المركز لحمايته خطر وجوده بالشارع وحتى يتم تأهيله ورعايته.

ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.