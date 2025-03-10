مساهمة في الخير.. قطاع الأمن المركزي يوزع عبوات غذائية على المواطنين (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 06:30 مساءً - استمراراً للجهود التى تبذلها كافة الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية ..وبمناسبة شهر رمضان المبارك.. فقد قام قطاع الأمن المركزى بوزارة الداخلية بتوزيع المساعدات العينية "عبوات غذائية بالمجان" على الأسر الأكثر إحتياجاً بعدد من المحافظات ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

هذه المشاركة تأتى إستمراراً للدور الإنسانى للوزارة فى توفير مظلة من الحماية الإجتماعية للمواطنين خاصة مع حرص المأموريات على الوصول إلى المستحقين فى أماكن إقامتهم والقرى والنجوع بكل المحافظات ، ومن جانبهم عبر المواطنون عن فرحتهم بالدعم المتواصل الذى تقدمه وزارة الداخليه لهم.