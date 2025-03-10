وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 05:30 مساءً - وضعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، حجر الأساس لمشروع تطوير شارع الرشاح (مصرف مسطرد) بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 51.7 مليون جنيه بتمويل من الخطة الاستثمارية لوزارة التنمية المحلية للعام المالي الجاري .

يأتي هذا المشروع في إطار خطة محافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل شارع الرشاح إلى محور مروري مميز يربط طريق ترعة الإسماعيلية بمحور العصار، مما يساهم في تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام في المنطقة.

ومن المقرر ان يشمل المشروع رصف الشارع بالكامل، ودفن كابلات الكهرباء ذات الضغط العالي، وإنشاء أرصفة بأحدث المعايير الهندسية، وتزويد الشارع بأعمدة إنارة حديثة، بالإضافة إلى شبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار.

كما تمكنت محافظة القليوبية خلال الأيام الماضية من إزالة جميع التعديات والمخالفات على حرم الشارع، وذلك لتوسعة الطريق وتسهيل حركة المرور حيث وجه المحافظ بإنشاء أسواق حضارية بديلة للأكشاك التي تمت إزالتها، وذلك لتوفير أماكن مناسبة للباعة الجائلين.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية إلي شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ المشروع وموعد الانتهاء منه.

ومن جانبها وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة وجود بلاعات لصرف مياه الأمطار والصرف في أعمال التطوير التي سيشهدها المشروع بالإضافة إلى القيام بأعمال التشجير والإنارة والاحتمال بالشكل الجمالي النهائي ، كما وجهت قطاع الادارة الاستراتيجية بالوزارة بالمرور الدوري لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع لسرعة الانتهاء منه في التوقيتات المحددة .

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بإطلاق هذا المشروع الحيوي، مؤكدة على أهمية تطوير البنية التحتية بما يساهم في تحسين حياة المواطنين حيث يشمل المشروع علي أعمال تجميل وتنسيق حضاري بهدف تحسين جودة الحياة وتسهيل المرور وربط المناطق الحيوية بالمدينة ويبلغ طول شارع الرشاح 1800 متر، وسيتم توسعة الطريق ليصل عرضه إلى 25 مترًا بتكلفة تصل إلي حوالي 51.7 مليون جنيه.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروع للانتهاء منه في التوقيتات الزمنية المحددة ووفقاً لأعلي معايير الجودة ، مشيرة إلي ان المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية، وربط المناطق السكنية والصناعية والتجارية المحيطة به، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية أن شارع الرشاح أحد أهم الشرايين المرورية في القليوبية وعاني الشارع لسنوات طويلة من الإهمال وتدهور البنية التحتية وسيساهم تطوير الشارع بشكل كبير في تحسين جودة معيشة المواطنين وتوفير بيئة آمنة ونظيفة لهم مؤكدا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في سبيل توفير حياة كريمة وآمنة لجميع مواطنيها.

وقد أعرب الأهالي والمواطنون عن سعادتهم الغامرة بهذا المشروع المهم، الذي طال انتظاره ، معربين عن امتنانهم لإزالة التعديات والمخالفات الموجودة في الشارع للقيام بأعمال التطوير ورفع الكفاءة ، وإنشاء أسواق حضارية بديلة، مما سيساهم في تحسين المظهر العام والشكل الحضاري للمنطقة مؤكدين أن المشروع سيساهم في توفير بيئة آمنة وصحية لهم ولأطفالهم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور زغلول عبدالمنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندس ياسر مرعي مدير مركز الشبكات الأرضية وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة .