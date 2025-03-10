أخبار مصرية

الرئيس السيسى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان: يوم عظيم يذكرنا بصلابة...

0 نشر
0 تبليغ

الرئيس السيسى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان: يوم عظيم يذكرنا بصلابة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 05:30 مساءً - في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد .. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني.

إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات .

ونؤكد التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيماناً بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة

تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا