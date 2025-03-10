إحالة مدير مدرسة ومعلم للتحقيق لتوجيههما الطلاب بالغياب في الجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 03:32 مساءً - قرر سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إحالة مدير مدرسة أحمد لطفي الثانويةُ المشتركة، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، للتحقيقِ، بعد رصد تنبيها للطلاب عبر مجموعة واتساب بالحضور متأخرًا، وهو ما يعد إخلالًا بضوابط الانضباط المدرسي.

وأصدر وكيل الوزاة، تعليماته بتشديد الرقابة على الالتزام بالمواعيد المدرسية، والتعامل الحاسم مع أي محاولة للإخلال بانتظام اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، يرافقه محمد حفني، مدير عام إدارة المتابعة بالمديرية، اليوم الإثنين، بعدد من المدارسِ التابعة لإدارتي الهرم والعمرانية، للوقوف على مدى تحقيق الانضباط المدرسي، ومتابعة التقييمات الشهرية، والتأكد من تنفيذ لائحة السلوك والانضباط المدرسي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وخلال زيارته لمدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، قرر، وكيل الوزارة، تحويل أحد المعلمين إلى الشؤونِ القانونيةِ، بعد أن ثبت توجيه للطلاب بالتغيّب عن المدرسةِ، وإهماله لمهامه التدريسية، مما يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

وأصدر وكيل الوزارة، تعليمات بتشكيل لجنة من إدارةِ التعليم، لدراسة أسباب القصور داخل المدرسة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لضمان تحقيق الانضباط الكامل.

واستمع وكيل الوزارة إلى الطلاب داخل المدرسة، متحاورًا معهم حول آرائهم ومقترحاتهم، مُحفّزًا إياهم على التعبيرِ عن آرائِهم بحريةٍ، والمشاركة الإيجابية في العملية التعليمية.

وخارج أسوار المدرسة، حرص وكيل الوزارة على الاستماعِ إلى شكاوى أولياءِ الأمورِ، واستعراضِ مقترحاتِهم، وأصدرَ توجيهاتٍ مباشرةً لحلِّ المشكلاتِ التي طرحوها، مُؤكدًا أنَّ العمليةَ التعليميةَ لا تنجحُ إلا بتضافر جهود جميع الأطراف.

وأشاد وكيل الوزارة بانضباط مدرسةُ الرؤية الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، مشيرًا إلى أن مستوى حضور الطلاب جيد، مما يعكس التزامًا إداريًا واضحًا، يحفز الطلاب على الانتظام داخل الفصول.

ووجه وكيل الوزارة، الشكر لمدير مدرسة العروبة الرسمية، للجهود المبذولة في تحقيق بيئة تعليمية محفزة ومنضبطة.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرسةُ الصفا والمروة الثانوية بنات الثابتة لإدارة الهرم التعليمية، موجهًا بتشكيل لجنة عاجلة، لإعادة الانضباط داخل المدرسة، والتأكد من تفعيل الإجراءات التربوية التي تضمن التزام الطالبات بالحضور والانضباط السلوكي.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في متابعة الطالبات المتأخرات عن اليوم الدراسي، واتخاذ الإجراءات التربوية الكفيلة بضبط انتظامهن داخل الفصول.

واطلع على خطط التقييمات الشهرية داخل المدرسة، موجهًا بضرورة الالتزام بتطبيقها وفق المعايير المعتمدة لقياس مستوى تحصيل الطالبات.

وأصدر، وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسةُ الصفا والمروة الإعدادية بنات، توجيهات بتعزيز التواصل مع أولياء الأمور، عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، لحثهم على ضمان انتظام حضور بناتهم، والتأكيد على أهمية الانضباط المدرسي.

وخلال زيارته لمدرسة الصفا والمروة الابتدائية، أصدر تعليمات صارمة بضرورة تفعيل سجل القرائية، ووضع خطة علاجية دقيقة لمتابعة الطلاب ضعاف التحصيل، والتأكد من تحسن مستواهم الأكاديمي.

ووجه بضرورة تكثيف أعمال النظافة والصيانة البسيطة داخل المدرسة، مع متابعة صيانة مرافق الكهرباء لضمان بيئة مدرسية آمنة وسليمة للطلاب والمعلمين.