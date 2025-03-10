محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى شهر فبراير من رابطة المحترفين الإنجليزية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 03:32 مساءً - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين تتويج محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال شهر فبراير.

حافظ فريق ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تعادل آرسنال ومانشستر يونايتد بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الموسم الحالي 2024-2025.

يواصل محمد صلاح ، قائد منتخب مصر، لمساته السحرية وإسهاماته التهديفية هذا الموسم مع نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، ويبدو أن طموح "الملك المصري" لا يقتصر على تحقيق الألقاب الجماعية، بل يسعى أيضًا لحصد المزيد من الجوائز الفردية التي تثبت مكانته كواحد من أفضل اللاعبين فى العالم.

ويطمح محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين في إنجلترا، للمرة الثالثة فى مسيرته وذلك بعد عامي 2018 و2022.

توج محمد صلاح بالجائزة عام 2022، بعدما توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع سون هيونج مين نجم توتنهام، فيما أضاع ليفربول اللقب بفارق نقطة واحدة أمام السيتي. كما قدم 14 تمريرة حاسمة في الدوري، وفاز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.