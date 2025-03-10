القبض على المتسبين في حادث الزميلة منال القاضي ووزير الأوقاف يجري زيارة للأطمئنان على صحتها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 03:32 مساءً - استقرت الحالة الصحية للزميلة منال القاضي الصحفية بجريدة صوت الأمة التي تعرضت لحادث سير خطير أمس على محور المشير، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى. وأكد الأطباء أن حالتها الآن أصبحت مستقرة بعد تعرضها لبعض الكسور والكدمات وحالة إغماء نتيجة الحادث.

وأجرى وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري زيارة إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها والتأكد من تلقيها العناية الطبية المطلوبة. كما حرص عدد من الزملاء الصحفيين على زيارتها للاطمئنان على استقرار حالتها الصحية.

من جانبها، تمكنت وزارة الداخلية من القبض على السائقين المتسببين في الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتتمنى جريدة صوت الأمة والأسرة الصحفية للزميلة الشفاء العاجل وعودتها سريعًا إلى عملها بصحة وعافية.