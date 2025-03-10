القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة عبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 مارس 2025 03:31 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين وحماية حدود الدولة على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية ، وإستمراراً لجهود القوات البحرية فى إحكام السيطرة الأمنية على كافة السواحل البحرية المصرية ، نجحت إحدى الوحدات البحرية بقاعدة البحر الأحمر فى التصدى لمحاولة تهريب كميات من المواد المخدرة بنطاق الأسطول الجنوبى .

حيث تمكنت الوحدة البحرية أثناء القيام بأعمال التأمين بنطاق مسئوليتها بإكتشاف وضبط عدد (2) فلوكة تقوم بأعمال التهريب لكميات من المواد المخدرة تشمل عدد (34750) فرش من مخدر الحشيش وعدد (365) لفافة من مخدر الهيدرو الجاف ، وقد تم تسليم الأفراد والمضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .